С маслом возникли проблемы

«Питерец.ру» сообщает, что представители «Общественного контроля» проверили качество сливочного масла в Северной столице. Они прошлись по магазинам города и приобрели продукт различных производителей.

Результаты проверки были неутешительными – 14 из 19 марок оказались подделками, а это более 73%. В фальсифицированных продуктах вообще не содержался молочный жир. По сути, эти товары – растительно-жировые спреды, но в названии было указано «сливочное масло».

Также проверяющие обнаружили неприятный вкус и запах в некоторых образцах. Кое-где и вовсе присутствовала пселень. При этом никаких нареканий не было только к маслу «Васильково поле» – данный продукт прошел проверку «Общественного контроля».