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Питерец.ру » Общество » Что с сахаром и маслом?

Что с сахаром и маслом?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Сахар и подсолнечное масло резко выросли в цене

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице с начала 2020 года серьезно подорожали некоторые продукты. Особенно это относится к сахару и подсолнечному маслу. Здесь зафиксирован рост на уровне 67,3% и 20,2%.

Если в январе за кг. сахара можно было заплатить 31,4 руб., то в ноябре его цена подскочила до 52,6 руб. Растительное масло подорожало со 113,1 руб. до 136,7 руб. Местные власти объясняют данный факт плохим урожаем сахарной свеклы и подсолнечника, а также ситуацией с колебаниями курса валюты.

В декабре цена на эти продукты все же начала снижаться. Сейчас она установилась в районе 49,4 руб. и 129,8 руб. В немалой степени этому поспособствовали слова президента, который оказался возмущен ростом цен на продукты.

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