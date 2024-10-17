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Питерец.ру » Общество » В Петербурге росгвардейцы обнаружили клад монет на дне Фонтанки

В Петербурге росгвардейцы обнаружили клад монет на дне Фонтанки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Клад монет на дне Фонтанки обнаружили росгвардейцы в Санкт-Петербурге

Сегодня в ходе обследования акватории Фонтанки на дне у моста Ломоносова военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии и сотрудники ОМОН (на транспорте) «Балтика» Росгвардии обнаружили три пластиковых контейнера, содержащих коллекцию из более 70 российских монет достоинством от одной копейки до 50 рублей.

Самой старой оказалась одна копейка 1961 года. Также были обнаружены пять мобильных телефонов, советский фотоаппарат, рация, два ножа и банковская карта.

Водолазы Росгвардии регулярно обследуют акватории Санкт-Петербурга для обнаружения боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

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