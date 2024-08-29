Водолазы Росгвардии обнаружили пакет с патронами в Зимней канавке Петербурга

79 патронов и мобильник-раскладушка в черном пакете стали уловом водолазов специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии в Зимней канавке Санкт-Петербурга.

В ходе обследования участков набережных и мостовых на дне канала росгвардейцами был обнаружен пакет черного цвета, содержащий патроны различного калибра и маркировки, а также мобильный телефон. Принадлежность патронов устанавливается.

Водолазы Росгвардии регулярно обследуют акватории Санкт-Петербурга и Ленинградской области на предмет наличия взрывоопасных предметов, которыми чаще всего являются боеприпасы времен Великой Отечественной войны.