79 патронов и мобильник-раскладушка в черном пакете стали уловом водолазов специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии в Зимней канавке Санкт-Петербурга.
В ходе обследования участков набережных и мостовых на дне канала росгвардейцами был обнаружен пакет черного цвета, содержащий патроны различного калибра и маркировки, а также мобильный телефон. Принадлежность патронов устанавливается.
Водолазы Росгвардии регулярно обследуют акватории Санкт-Петербурга и Ленинградской области на предмет наличия взрывоопасных предметов, которыми чаще всего являются боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Водолазы Росгвардии обнаружили пакет с патронами в Зимней канавке Петербурга
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
79 патронов и мобильник-раскладушка в черном пакете стали уловом водолазов Росгвардии
79 патронов и мобильник-раскладушка в черном пакете стали уловом водолазов специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии в Зимней канавке Санкт-Петербурга.
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