В Ленобласти проверили таксистов

«Питерец.ру» сообщает, что в Гатчинском р-не ЛО проверили легальность таксистов. Рейд был совершен после жалоб, поступивших от местных жителей. В частности, в пос. Сиверский рассказали о завышенной стоимости поездок в такси и неподобающем поведении перевозчиков.

В результате в регион отправились представители силовых структур. ДПС совместно с сотрудниками транспортного комитета области проверили таксистов. В итоге был выявлен ряд нарушений, в отношении некоторых иностранцев заведены административные дела. Одну машину и вовсе арестовали.

Примечательно, что, по информации СМИ, число таксистов-нелегалов в регионе доходит до 80%. У перевозчиков отсутствуют лицензии и прочие разрешающие документы. Кто-то ездит с правами, выданными в другой стране.