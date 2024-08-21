ента новостей

09:27
Куда пойдут бюджетные средства?
08:50
В Ленобласти проверили таксистов
20:49
Выставка Анны Владимировой-Лавровой «О городах и растениях»
20:46
В Петербурге открыли серию граффити, рассказывающих о подвигах советского народа в годы войны
20:32
Бывший вратарь СКА Ярослав Аскаров требует обмена от клуба НХЛ «Нэшвилл», поскольку не хочет прозябать в АХЛ: не пора ли возвращаться в Россию?
16:57
Петербургская шахматистка Ольга Карманова в 4-м туре Суперфинала в Барнауле проиграла Екатерине Гольцевой, а единоличным лидером турнира стала набравшая 3,5 очка Лея Гарифуллина
16:12
Новгородский гроссмейстер Арсений Нестеров выиграл вторую партию подряд в Суперфинале чемпионата России по шахматам и стал лидером турнира – 3 очка из 4, петербуржец Матлаков ничьими набрал 2 очка
14:09
В Ленобласти поймали электромонтажника из Шлиссельбурга, подрабатывавшего курьером мошенников
13:50
На улице Сикейроса в ДТП пострадала 3-летняя пассажирка автомобиля «Мазда»
13:45
В Тихвине автоледи на иномарке сбила 9-летнего мальчика на самокате
13:40
В Петербурге брызнули в лицо из газового баллончика 9-летнему мальчику
13:35
В Петербурге поймали участника конфликта со стрельбой на проспекте Пархоменко
11:28
В Ленобласти на транспортной развязке трасс А-180 и А-120 полностью перекроют съезд
10:59
Экспортные возможности расширяются
09:59
На улице Карпинского иномарка сбила 13-летнего велосипедиста
09:39
Что с онкозаболеваниями в СПб?
09:11
Петербуржцы назвали самые престижные профессии
08:45
Прививайся, если хочешь быть здоров!
19:21
В Ленобласти столкнулись два отечественных автомобиля. Пострадали три человека
18:24
В Петербурге запущен новый продукт – специальная пластикатовая карта «Серебряный возраст»
18:23
Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова проиграла Лее Гарифуллиной в 4-м туре женского Суперфинала в Барнауле, выиграли свои партии Екатерина Лагно, Александра Горячкина и Дарья Чарочкина
18:03
После 3-го тура мужского Суперфинала чемпионата России по шахматам в Барнауле Александр Грищук перестал быть единоличным лидером после ничьей с петербургским гроссмейстером Максимом Матлаковым
17:37
Петербургский волейбольный «Зенит» занял четвёртое место на предсезонном турнире Мемориал Платонова, а в финале «Нова» победила «Белогорье»
15:26
В Петербурге педагоги получат премии городского правительства ко Дню учителя
14:50
Выставка «Откровения души»
14:45
С начала года в Петербург не пропустили более 100 000 импортных роз, зараженных западным цветочным трипсом
14:42
Показ сцен из спектакля «Медведь» на выставке «Мой Петербург»
13:31
В Пикалево задержали подозреваемого в убийстве знакомого
11:24
В Ленобласти на железнодорожном переезде перегона Семрино — Вырица полностью перекрыто движение
11:10
В Ленобласти разведут Ладожкий мост для прохода вниз по реке яхты «Спрей»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти проверили таксистов

В Ленобласти проверили таксистов

0
33
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Гатчинском районе проверили рейд по выявлению таксистов-нелегалов

«Питерец.ру» сообщает, что в Гатчинском р-не ЛО проверили легальность таксистов. Рейд был совершен после жалоб, поступивших от местных жителей. В частности, в пос. Сиверский рассказали о завышенной стоимости поездок в такси и неподобающем поведении перевозчиков.

В результате в регион отправились представители силовых структур. ДПС совместно с сотрудниками транспортного комитета области проверили таксистов. В итоге был выявлен ряд нарушений, в отношении некоторых иностранцев заведены административные дела. Одну машину и вовсе арестовали.

Примечательно, что, по информации СМИ, число таксистов-нелегалов в регионе доходит до 80%. У перевозчиков отсутствуют лицензии и прочие разрешающие документы. Кто-то ездит с правами, выданными в другой стране.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-05-2021, 11:56
В Петербурге полиция начала масштабную проверку таксистов
11-06-2013, 07:20
В Санкт-Петербурге проведен рейд по выявлению таксистов-нелегалов
21-05-2024, 09:05
Проверили более 700 мигрантов
10-08-2024, 14:35
Каковы итоги рейда такси?
14-10-2019, 13:41
В Петербурге прошли профилактические рейды «Нелегальное такси»
22-03-2023, 07:34
Сколько получают таксисты?

Происшествия на дорогах

0
122
Вчера, 13:50
На улице Сикейроса в ДТП пострадала 3-летняя пассажирка автомобиля «Мазда»
0
110
Вчера, 13:45
В Тихвине автоледи на иномарке сбила 9-летнего мальчика на самокате
0
105
Вчера, 09:59
На улице Карпинского иномарка сбила 13-летнего велосипедиста
0
145
19-08-2024, 19:21
В Ленобласти столкнулись два отечественных автомобиля. Пострадали три человека
Наверх