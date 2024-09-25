Власти подключают ИИ

Сферы использования искусственного интеллекта продолжают расширяться. Эти технологии помогают решать множество различных вопросов и упрощают работу государственных и частных структур. Логично, что возможности ИИ используют и представители власти.

«Питерец.ру» сообщает, что программные роботы внедрены в работу Комитета по взаимодействию со СМИ. Об этом сообщили представители команды вице-губернатора Казарина.

В задачу ботов входит подготовка ответов на обращения, поступающих через специальные сервисы. Искусственный интеллект должен оптимизировать эту работу, что повлияет на оперативность и качество ответов.

Казарин считает данный фактор очень важным, ведь по оперативности ответов можно судить об уровне взаимодействия власти с гражданами.