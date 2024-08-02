ИИ помогает бороться с незаконной торговлей

«Питерец.ру» отмечает, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) стали применять во многих сферах. К этим помощникам прибегают и петербургские власти. Теперь ИИ также поможет бороться с законной торговлей.

В Смольном сообщили, что в Петербурге уже создан диспетчерский центр, куда от горожан поступают сообщения о случаях несанкционированной торговли. Также власти хотят увеличить количество камер в местах, где часто создаются нелегальные торговые точки. Обрабатывать картинки с этих камер будет ИИ, он подаст сигнал диспетчеру при обнаружении незаконной торговли.

Далее на эти сообщения будут реагировать оперативные группы. По словам вице-губернатора Корабельникова, работу по борьбе с незаконными ларьками нужно систематизировать и усилить. Важно, чтобы этот вопрос был полностью решен.