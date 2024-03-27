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Питерец.ру » Общество » В Генпрокуратуре намерены смелее и шире использовать ИИ в своей работе

В Генпрокуратуре намерены смелее и шире использовать ИИ в своей работе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В Генпрокуратуре утвердили план по внедрению в работу технологий на основе искусственного интеллекта.

В Генпрокуратуре утвердили план по внедрению в работу технологий на основе искусственного интеллекта. В ведомстве намерены начать «смелее и шире» использовать ИИ для анализа и прогнозирования динамики и структуры преступлений.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рекомендовал сотрудникам ведомства «смелее и шире» использовать технологии на основе искусственного интеллекта, так как они могут помочь прогнозировать динамику и структуру преступлений. Для этого уже утвержден план по внедрению технологий искусственного интеллекта в органах прокуратуры на ближайшие 3 года.

«В условиях стремительного развития информационных технологий нам необходимо смелее и шире использовать искусственный интеллект. С его помощью прогнозировать динамику и структуру преступлений и правонарушений, определять направления прокурорской деятельности, которые будут актуальны через несколько лет», — заявил Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

При этом Краснов также подчеркнул, что «никакой искусственный интеллект не заменит прокурора с его профессиональным чутьём и навыками, преданностью своей стране и внимательным отношением к людям».

Ранее Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду и силовым ведомствам проанализировать практику применения искусственного интеллекта при расследовании преступлений, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Безусловно, в то время как искусственный интеллект активно развивается и применяется уже во многих сферах, силовым ведомствам также стоит работать над его разумным внедрением в свою деятельность. Например, ранее уже стало известно, что Генеральная прокуратура России создала специальное подразделение, которое с применением технологий искусственного интеллекта анализирует состояние преступности и может прогнозировать перспективные направления развития работы прокуратуры для пресечения нарушений. Кроме того, ИИ также может помогать в антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов. Это, конечно, очень перспективное направление, которое будет развиваться в перспективе ближайших лет», - отметил депутат.

Россия по объему совокупных вычислительных мощностей с использованием искусственного интеллекта уже входит десятку стран-лидеров, а общий уровень внедрения ИИ в приоритетных сферах экономики достиг 31,5%, напомнил Антон Немкин.

«Сегодня необходимо создавать дополнительные стимулы для тех, кто еще не внедрил ИИ – в частности, совершенствовать и развивать рынок решений, которые могут пригодиться в разных областях.  Отечественные специалисты уже над этим активно работают. Перед нами стоит глобальная цель - до 2030 года добиться внедрения ИИ в 95% организаций, а значит нужно действовать проактивно, при этом, безусловно, сохраняя четкий контроль со стороны человека за работой искусственного интеллекта», - заключил парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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