Искусственный интеллект помогает ремонтировать дороги

Использование нейросетей происходит во различных сферах. Во многих случаях технологии искусственного интеллекта работают быстрее и точнее, чем человек. Поэтому они стали применяться и службой ГАТИ.

«Питерец.ру» сообщает, что комплексы «Городовой», работающие с помощью нейросетей, обнаружили 164 ямы на дорогах Северной столицы. Из них 96 находятся внутри кварталов, 68 – на частных территориях.

Такие комплексы заметно улучшили контроль над соблюдением требований по содержанию территорий. В 2024-м было выявлено меньше нарушений, чем годом ранее. Так что новые технологии помогают следить за состоянием города и предпринимать своевременные меры, когда они требуются.

Напоминаем, что Петербург является лидером в сфере использования искусственного интеллекта для благоустройства. Комплексы «Городовой» работают в СПб с февраля и уже успели доказать свою эффективность.