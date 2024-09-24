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Питерец.ру » Общество » Его намерения были «благими»

Его намерения были «благими»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Вор-романтик хотел украсть продукты из магазина перед свиданием

Кражи в магазинах, к сожалению, стали нередкими в наши дни. Желающие воспользоваться «бесплатными продуктами» иногда переходят от намерений к действиям. Среди них оказываются и воры-романтики.

«Питерец.ру» сообщает, что в одном из магазинов Петергофа был задержан мужчина. Он пытался вынести из торгового зала мясное карпаччо, сыр, овощи и торт, уверенно направляясь к выходу, но там вора остановил охранник.

Мужчина объяснил свое поведение тем, что хотел лучше подготовиться к свиданию. Он испытывал чувство неловкости из-за своего финансового положения, но произвести впечатление на девушку все равно хотел.

Однако вор-романтик остался непонятым. Его обвинили в покушении на грабеж и завели уголовное дело.

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