В Петербурге мужчина отобрал сумку с продуктами у пенсионерки

Накануне к полицейским 66 отдел полиции УМВД по Красногвардейскому району Петербурга обратилась 87-летняя петербурженка. Пожилая женщина рассказала стражам порядка о том, что на нее напал неизвестный, когда она входила в парадную дверь своего дома. Пенсионерка возвращалась домой с продуктами из круглосуточного магазина. Злоумышленник силой вырвал у старушки сумку с продуктами и убежал в неизвестном направлении.

На основании заявления потерпевшей следователями было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

По приметам, сообщенным пенсионеркой, оперативникам удалось быстро вычислить и задержать злодея. Им оказался ранее судимый 52-летний мужчина.

В настоящее время правоохрателями проводится на причастность его к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.