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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина отобрал сумку с продуктами у пенсионерки

В Петербурге мужчина отобрал сумку с продуктами у пенсионерки

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
PiXABAY
В Красногвардейском районе Петербурга 52-летний мужчина вырвал сумку с продуктами у пожилой женщины

Накануне к полицейским 66 отдел полиции УМВД по Красногвардейскому району Петербурга обратилась 87-летняя петербурженка. Пожилая женщина рассказала стражам порядка о том, что на нее напал неизвестный, когда она входила в парадную дверь своего дома. Пенсионерка возвращалась домой с продуктами из круглосуточного магазина. Злоумышленник силой вырвал у старушки сумку с продуктами и убежал в неизвестном направлении.

На основании заявления потерпевшей следователями было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

По приметам, сообщенным пенсионеркой, оперативникам удалось быстро вычислить и задержать злодея. Им оказался ранее судимый 52-летний мужчина.

В настоящее время правоохрателями проводится на причастность его к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

Источник: NewsNW
Все по теме: Красногвардейский район грабеж пенсионеры
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