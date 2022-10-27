В Московском районе задержан мужчина, пытавшийся ограбить девушку

В минувший понедельник к полицейским Московского района Петербурга от петербуржца поступило сообщение, что на его дочь напал неизвестный, хватал за горло и хотел похитить деньги.

На место оперативно прибыл нарядом патрульно-постовой службы полиции и задержал ранее неоднократно судимого 39-летнего жителя Пскова. В парадной дома 121 по Краснопутиловской улице мужчина напал на 20-летнюю девушку и пытался отобрать деньги, но, встретив активное сопротивление, попытался убежать и был задержан полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.