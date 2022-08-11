В Луге мужчина стал размахивать ножом в магазине. Хотел вынести продукты мимо кассы

Вчера днем около 16 часов к полицейским Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что мужчина попытался вынести продукты из супермаркета на проспекте Урицкого в городе Луга.

Установлено, что мужчина сложил в рюкзак продукты общей стоимостью около трех тысяч рублей, в том числе - несколько банок кофе. Нарушителя попытались остановить сотрудники магазина, а тот достал нож.

На место прибыли бойцы вневедомственной охраны. Агрессора задержали и передали полицейским. Известно, что ранее мужчина был осужден за кражу и грабеж.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.