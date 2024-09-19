Петербуржец заплатил за «коммуналку» более 700 тысяч

«Питерец.ру» сообщает, что 62-летний петербуржец накопил долгов за «коммуналку» на 730 тыс. руб. мужчина сдавал в аренду помещение на Большеохтинском пр-те. Его занимала клиника.

Однако владелец этого объекта долго игнорировал счета за коммунальные услуги. Это продолжалось в течение 3 лет, после чего в дело вмешались в ФССП. В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство.

Когда к имуществу нарушителя (помещению и автомобилю) применили ограничения, а также запретили выезжать за границу, он тут стал решать возникшие проблемы. В итоге мужчина нашел деньги и погасил имеющуюся задолженность.

По данным ФСПП, за 8 месяцев текущего года приставы взыскали 1,4 млрд. руб. по долгам за коммунальные услуги.