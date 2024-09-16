Каковы расходы на коммуналку?

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица оказалась на 37 месте в списке регионов по расходам на ЖКХ. В данном случае учитывалась доля расходов на коммунальные услуги, в том числе – на освещение и отопление квартир и домов. В Петербурге она составила 9,3%, а жители города в среднем платят чуть более 6 тыс. руб.

Самые большие расходы оказались на Севере и Дальнем Востоке. Затраты на ЖКХ в Чукотке оказались 14%. Далее идут Бурятия и Калмыкия – 13,3% и 13,4%. Меньше всего за такие услуги платят в Астраханской области – там доля затрат граждан на ЖКХ оказалась всего 6,3%.

К сожалению, не все петербуржцы платят за коммунальные услуги вовремя, из-за чего образуется задолженность. В настоящий момент в городе на Неве имеется 92 тыс. таких должников.