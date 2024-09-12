Священник об искусственом интеллекте

Глава Русский Православной Церкви выступил с лекцией в Петербурге. Патриарх Кирилл принял участие в Культурном форуме в СПб и затронул в своем выступлении ряд важных тем. Далее священник отвечал на вопросы участников, один из них – касался искусственного интеллекта.

С одной стороны, Кирилл подчеркнул, что Бог дал человеку разум, а также волю и чувства, которых ИИ лишен. С другой – патриарх не стал отвергать данную технологию, но высказал опасения, если искусственный интеллект перестанет быть подконтрольным человеку – в таком случае будет приближение апокалипсиса.

«Питерец.ру» отмечает, что православный священник также говорил о важности сохранения культуры, традиционных ценностей и опасностях потребительского мировоззрения. Естественно, Кирилл подчеркнул важность веры в Бога.