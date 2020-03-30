Патриарх внес ясность

«Питерец.ру» сообщает, что глава Русской Православной Церкви призвал прихожан воздержаться от посещения храмов. Так патриарх Кирилл внес ясность, описав отношение церкви к распоряжению властей. Кирилл считает, что во время пандемии коронавируса верующие должны молиться дома, пребывая в уединении. Предстоятель здесь сослался на подвиг Марии Египетской в пустыне.

Напоминаем, что ранее в Московской Патриархии негативно отреагировали на запрет властей Петербурга на посещение храмов. Оставалось неясным, какой позиции придерживается руководитель РПЦ. Теперь очевидно, что Кирилл относится к действием властей с пониманием. Возможно, его позиция была таковой изначально или же патриарх ее несколько скорректировал.