Наука не должна отрываться от религии

«Питерец.ру» сообщает, что патриарх Кирилл в очередной раз побывал в Северной столице. Глава РПЦ освятил храм св. ап. Петра и Павла и выступил с речью в СПбГУ.

Кирилл заявил, что наука должна быть в единстве с религией. Если же знание отрывается от веры, это приводит к страшным событиям для человечества. Люди начинают испытывать очень опасный разлом. В качестве ориентира патриарх привел нашу страну, где научное знание и вера гармонично сосуществуют.

В словах Кирилла есть большая доля здравого смысла. Когда наука исходит из того, что Бога нет, тогда не остается какой-либо объективной морально-нравственной платформы. Все становится субъективно и относительно, что приводит к формированию новых ценностей – мы это видим на примере Запада.