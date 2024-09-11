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Питерец.ру » Общество » Наука не должна отрываться от религии

Наука не должна отрываться от религии

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52
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ria.ru
Патриарх Кирилл считает, что наука должна пребывать в единстве с верой

«Питерец.ру» сообщает, что патриарх Кирилл в очередной раз побывал в Северной столице. Глава РПЦ освятил храм св. ап. Петра и Павла и выступил с речью в СПбГУ.

Кирилл заявил, что наука должна быть в единстве с религией. Если же знание отрывается от веры, это приводит к страшным событиям для человечества. Люди начинают испытывать очень опасный разлом. В качестве ориентира патриарх привел нашу страну, где научное знание и вера гармонично сосуществуют.

В словах Кирилла есть большая доля здравого смысла. Когда наука исходит из того, что Бога нет, тогда не остается какой-либо объективной морально-нравственной платформы. Все становится субъективно и относительно, что приводит к формированию новых ценностей – мы это видим на примере Запада.

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