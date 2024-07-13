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Питерец.ру » Общество » Патриарх побывал в Петербурге

Патриарх побывал в Петербурге

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spbdnevnik.ru
Патриарх Кирилл провел службу в Петропавловском соборе

«Питерец.ру» сообщает, что в Северную столицу приехал патриарх Кирилл. Глава Русской Православной Церкви встретился с Александром Бегловым, а также провел служение в Петропавловском соборе.

Губернатор подчеркнул, что патриарх заботится об СПб, возносит молитвы и делает много чего другого. В Петербурге строятся церкви, а на днях был освящен камень, заложенный при основании одного из храмов.

Руководитель церкви не раз бывал в Северной столице. Главный иерарх РКЦ способствует развитию духовной жизни города и активно взаимодействует с местными властями.

Для многих россиян православие стало основой их нравственности и духовности. К сожалению, это не всегда сопровождается искренней верой, поскольку зачастую становится лишь культурным фоном. По-настоящему православных людей, которые посещают церковь и живут по Библии, мало.

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