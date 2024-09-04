«Питерец.ру» сообщает, что патриарх Кирилл примет участие в Культурном форуме в СПб. Мероприятие имеет международный статус и пройдет 11-14 сентября. Форум посвящен теме культуры XXI века – вопросам глобализма и суверенитета.

Глава Русской Православной Церкви выступит с лекцией 11 сентября. Это будет одним из основных событий данного форума. В тот же день пройдет встреча министров культуры ΒRΙΚS.

В рамках форума запланировано более 250 мероприятий. Будет использоваться 10 тематических площадок. Отдельного упоминания заслуживает фестиваль циркового искусства.

Участие патриарха Кирилла подчеркивает роль Православной Церкви в формировании культурных ценностей, что крайне важно в период, когда традиционные представления о нравственности подвергаются нападкам со стороны псевдоморали современного Запада.