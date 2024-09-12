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Питерец.ру » Общество » Легенда рок-музыки может приехать в СПб

Легенда рок-музыки может приехать в СПб

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ria.ru
Музыкант Роджер Уотерс готов посетить Северную столицу

«Питерец.ру» сообщает, что основатель «Пинк Флойд» Роджер Уотерс готов приехать в Россию. Он может сделать это, когда продолжит концертную деятельность. Легендарный музыкант до этого 2 года выступал с шоу «Это не учебная тревога», а сейчас у него перерыв, потому пока нет гастролей.

Музыкант признался, что его уже приглашали в Москву, СПб и на Дондасс. Уотерс заявил, что хотел бы сюда приехать. Однако данное мероприятие сопряжено с рядом сложностей.

Для организации тура Уотерсу нужна команда из 170 человек. Также придется перевозить огромное количество оборудования – это 30 тягачей с прицепами. Поэтому даже при желании музыканта приехать с концертом ему будет непросто.

Напоминаем, что Роджер Уотерс настроен лояльно по отношению к России. Он не поддерживает венный конфликт на Украине, но считает, что Запад вынудил Путина пойти на такой шаг. Свою позицию музыкант озвучит во время онлайн-выступления в ООН.

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