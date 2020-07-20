Шнуров в Думе?

«Питерец.ру» сообщает, что музыкант Сергей Шнуров опроверг информацию об участии в выборах. Становиться депутатом Госдумы петербургский музыкант не намерен. Так что информация об участии лидера группы «Ленинград» в предвыборной кампании не соответствуют действительности.

Напоминаем, что выборы в Госдуму состоятся в 2021 году. Потому у Шнурова еще будет время изменить свою позицию по данному вопросу. Однако вряд ли шоумен захочет бороться за депутатское кресло. Эпатажный музыкант любит свободу самовыражения, а в роли парламентария у него будет меньше возможностей для этого.

Если говорить объективно, благодаря своей популярности, Шнуров вполне мог бы выиграть выборы. Но захочет ли этого сам музыкант?