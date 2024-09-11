В СПб 18 тысяч алкоголиков

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице насчитывается меньше алкоголиков, чем в среднем по стране. По итогам 2023 года было 18 тыс. петербуржцев, страдающих таким недугом. Общий уровень заболеваемости составил 361 человек на 100 тыс. населения. Показатели по России примерно в 2 раза больше.

По словам нарколога Дмитрия Константинова, ситуация с алкоголизмом в СПб стабилизировалась – число таких людей не возрастает. Комздрав сотрудничает с НКО, образовательными структурами и комитетом по соцполитике, а также с правоохранителями.

Примечательно, что рост количества выпивающих наблюдался до пандемии. Казалось, что ситуация с ковидом усугубит ситуацию, но этого не произошло. Негативной тенденции с алкоголизмом не было и после начала СВО.