Ситуация с туберкулезом стала еще лучше

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб обновили рекорд по низкой заболеваемости туберкулезом. В течение 2023 года в Северной столице было менее тысячи больных с таким диагнозом. Это новый исторический минимум, что доказывает эффективность работы в данном направлении.

Показатель заболеваемости в Петербурге составил 11,8 на 100 тыс. человек, что на 6% меньше, чем в 2022-м. При этом уровень летальности сохраняется на отметке 1,1. Данные озвучил заместитель губернатора Олег Эргашев.

Также в городе высокий процент верификации диагноза (85%), что намного превышает средние показатели по стране (50%). Еще в Северной столице на 46% выросла и эффективность лечения туберкулеза.

В общем, в СПб добились серьезных результатов в сфере борьбы с этим недугом. Делается все возможное, чтобы снизить заболеваемость.