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Питерец.ру » Общество » Алкоголизма стало меньше

Алкоголизма стало меньше

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gorod-plus.tv
Число людей, страдающих алкоголизмом, сократилось

«Питерец.ру» сообщает, что в 2019-2021 годах в Северной столице снизился уровень алкоголизма. Показатель снижения составил 10%. Эти сведения предоставили в Комздраве. Алкоголизма в Петербурге становится меньше – и это хороший знак. Однако работу в данном направлении необходимо продолжать, чтобы полностью и дальше искоренять это зло.

Что касается смертности от алкоголизма, то здесь уровень продолжает оставаться высоким. У людей, страдающих такой зависимостью, ухудшается здоровье. Происходят органические изменения, а также возникают проблемы психологического плана.

Наркологи отмечают, что алкоголизм приводит к разрушению личности. Человек перестает до конца осознавать свои действия. Большинство смертей, возникающих на почве алкоголизма, связано с внешними причинами. К таковым относятся даже убийства и самоубийства.

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