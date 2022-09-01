Заболеваемость стабилизировалась

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице стабилизировалась ситуация по коронавирусу. Заболеваемость пошла на спад, сократилось и число госпитализаций. Об этом сообщил глава Горкомздрава Дмитрий Лисовец.

Так что можно говорить о преодолении пика заболеваемости. В странах Западной Европы наблюдалась примерно такая же картина. Заболеваемость росла на протяжении 4-5 недель, а потом число ковидных больных становилось меньше.

Однако Лисовец подчеркнул, что темпы снижения заболеваемости могут снизиться. Это связано с началом нового учебного года. Поэтому родителям нужно тщательно следить за состоянием своих детей. Если появляются какие-либо признаки ОРВИ, ребенка нужно оставить дома.