Генеральный консул Китая познакомился с Герценовским университетом

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй посетил Герценовский университет и встретился с ректором Сергеем Тарасовым.

Сергей Тарасов выразил благодарность представителям дипломатического корпуса за большой вклад в развитие российско-китайских отношений в сфере образования и рассказал о главных направлениях сотрудничества между системой образования КНР и Герценовским университетом.

«На сегодняшний день в вузе обучается порядка 22 тысяч студентов, более шести тысяч из которых — иностранные граждане. Преобладающее большинство из них — граждане Китайской Народной Республики. В текущем учебном году абитуриенты из КНР составляют 78% от общего числа иностранных граждан, зачисленных на обучение», — подчеркнул ректор.

Глава университета добавил, что в настоящее время РГПУ им. А. И. Герцена реализует сотрудничество в рамках договоров с 26 организациями из Китая, 11 из которых — университеты. Совместно с Шаньдунским педагогическим университетом (г. Цзинань) учрежден Международный институт искусств им. А. И. Герцена, в котором сейчас обучаются 339 студентов.

Стороны обсудили вопросы оформления виз для сотрудников и студентов РГПУ им. А. И. Герцена, установление прямых контактов между консульством и учебными подразделениями университета для оперативного решения вопросов. Сергей Тарасов предложил Ло Чжаньхуэй провести открытую лекцию для студентов-китаистов.

Ло Чжаньхуэй выразил большую заинтересованность в сотрудничестве РГПУ им. А. И. Герцена: «Я надеюсь, наше сотрудничество будет становиться всё крепче. Именно образование закладывает основу для культурных связей, поэтому взаимодействие с университетами для нас очень важно, и я сделаю всё для его развития».

Во встрече со стороны Герценовского университета приняли участие проректор по международной деятельности и интернационализации Дмитрий Мерешкин, проректор по общим вопросам Татьяна Рыборецкая, директор Китайского культурного центра Лян Цуйчжэнь и менеджер Центра развития экспорта образовательных программ Анатолий Чекмасов.

Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге представляла также консул по вопросам образования Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге Ма Сяоди.

После деловой встречи участники обменялись памятными подарками в знак дружбы и взаимоуважения. Главный хранитель фондов музея Елизавета Гурьянова познакомила гостей с историей Герценовского университета, проведя для них экскурсию по кампусу.