Генеральный консул Республики Союз Мьянма посетил Мариинский дворец

Генеральный консул Республики Союз Мьянма в Санкт-Петербурге господин Аунг Пхей Тет посетил Мариинский дворец – резиденцию Законодательного Собрания города. Он встретился с заместителем председателя парламента Николаем Бондаренко. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в самых разных сферах – промышленности и торговли, туризма и культуры, науки и образования. В беседе также приняли участие заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслав Калганов и заместитель представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Чернышев.

Николай Бондаренко отметил, что сотрудничество Северной столицы и Мьянмы имеет хорошие перспективы развития, о чём свидетельствует встреча лидеров двух стран осенью 2022 года на площадке Восточного экономического форума:

– Были проведены конструктивные переговоры, мы знаем, что уже появляются первые результаты. Отмечу также, что сейчас в Петербурге конструктивная и устойчивая политическая ситуация. Органы исполнительной и законодательной власти много совместно работают над решением городских задач. Законодательное Собрание включено в большое количество вопросов, которые решает правительство города в сфере торговли, международного сотрудничества, в области промышленности, экономики, образования, культуры и других. Положительный знак – открытие в Петербурге консульства Мьянмы. Хотелось бы, чтобы вместе с этим мы начали активно взаимодействовать в различных областях.

Вице-спикер предложил Генеральному консулу принять участие в ознакомительных поездках по предприятиям и фабрикам города, а также пригласил гостя посетить заседания Законодательного Собрания.

– Несмотря на санкции, у нас хорошая динамика развития промышленных предприятий и стабильная экономическая ситуация. Считаем необходимым, чтобы с участием Комитета по внешним связям, Министерства иностранных дел и парламента мы провели рабочие встречи, которые будут направлены на решение конкретных задач и вопросов, – добавил Николай Бондаренко.

По словам заместителя председателя Комитета по внешним связям Вячеслава Калганова, сотрудничество с Мьянмой является приоритетным направлением в международной деятельности Правительства Санкт-Петербурга.

– Приглашение иностранного дипломата посетить заседание Законодательного Собрания – знак исключительного доверия. Рекомендую также серьёзно отнестись к предложению о встречах в рабочем порядке и осмотре наших предприятий, медицинских, культурных и других учреждений, – сказал он.

Господин Аунг Пхей Тет поблагодарил Николая Бондаренко за тёплый прием и выразил надежду на дальнейшее развитие и укрепление дружественных, экономических и культурных связей. По окончании официальной встречи Николай Бондаренко показал Генеральному консулу залы Мариинского дворца и рассказал о работе Законодательного Собрания.