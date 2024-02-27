Генеральный консул Республики Союз Мьянма посетил Мариинский дворец

Генеральный консул Республики Союз Мьянма в Санкт-Петербурге господин Аунг Пхей Тет посетил Мариинский дворец – резиденцию Законодательного Собрания города. Он встретился с заместителем председателя парламента Николаем Бондаренко. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в самых разных сферах – промышленности и торговли, туризма и культуры, науки и образования. В беседе также приняли участие заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслав Калганов и заместитель представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Чернышев.
Николай Бондаренко отметил, что сотрудничество Северной столицы и Мьянмы имеет хорошие перспективы развития, о чём свидетельствует встреча лидеров двух стран осенью 2022 года на площадке Восточного экономического форума:
Вице-спикер предложил Генеральному консулу принять участие в ознакомительных поездках по предприятиям и фабрикам города, а также пригласил гостя посетить заседания Законодательного Собрания.
По словам заместителя председателя Комитета по внешним связям Вячеслава Калганова, сотрудничество с Мьянмой является приоритетным направлением в международной деятельности Правительства Санкт-Петербурга.
Господин Аунг Пхей Тет поблагодарил Николая Бондаренко за тёплый прием и выразил надежду на дальнейшее развитие и укрепление дружественных, экономических и культурных связей. По окончании официальной встречи Николай Бондаренко показал Генеральному консулу залы Мариинского дворца и рассказал о работе Законодательного Собрания.