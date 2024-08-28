В Санкт-Петербургском университете будут преподавать язык малаялам

В Санкт-Петербургском университете в онлайн-формате состоялось подписание соглашения с Университетом Кералы (Индия), предусматривающего сотрудничество в области преподавания русского языка, а также языков Южной Индии.

Подписи под документом поставили проректор по международной деятельности СПбГУ Сергей Андрюшин и регистрар Анил Кумар в присутствии вице-канцлера Университета Кералы Моханана Куннуммала. Также участие в церемонии приняли почетный консул Российской Федерации Ратиш Наир и первый заместитель декана восточного факультета СПбГУ Алексей Родионов.

Как рассказал почетный консул Российской Федерации Ратиш Наир, соглашение было заключено по инициативе и при поддержке Русского дома в Тривандруме, столице штата Керала. В соответствии с документом СПбГУ поможет повысить квалификацию преподавателей русского языка в Университете Кералы, а индийские коллеги примут участие в организации преподавания в Санкт-Петербургском университете языка малаялам, на котором говорят более 35 млн жителей штата.

Сегодня в Санкт-Петербургском университете преподается семь языков Индии, в том числе телугу, который можно изучить всего в двух европейских вузах, помимо СПбГУ. Всего же в Университете организовано преподавание более чем 80 языков разных народов мира.

По словам Сергея Андрюшина, заключение соглашения между университетами станет следующим шагом на пути к развитию стратегического сотрудничества как с Индией в целом, так и со штатом Керала. Именно в этом регионе реализуются наиболее успешные совместные проекты: так, например, в прошлом году при участии СПбГУ на базе Русского дома были открыты бесплатные курсы русского языка для студентов и школьников.

«У нас большие планы на будущее, и я уверен, что благодаря этому соглашению наши вузы смогут запустить новые проекты в области науки и образования. Мы заинтересованы в проведении студенческих обменов, надеюсь, они помогут нам развить преподавание языка малаялам в СПбГУ, — отметил Сергей Андрюшин. — Подписание проходит в год 300‑летия Санкт-Петербургского университета, который, как старейший вуз страны, обладает особым статусом, позволяющим ему устанавливать партнерство с промышленными компаниями, правительствами регионов и министерствами. Сегодня созданы совместный университет в Египте, совместный кампус в Китае, филиал в Узбекистане, десять представительств СПбГУ в Китае, Республике Корея, Испании, Таиланде и других странах. Мы также хотели бы обучать студентов в Индии».

«Для нас важно придать новый импульс развитию российско-индийских отношений, особенно в области науки и образования. Академическая сфера всегда была той областью, где мы можем плодотворно работать и достигать хороших результатов на благо развития общества наших стран», — рассказал проректор по международной деятельности СПбГУ Сергей Андрюшин.

Также стороны обсудили возможность проведения совместных конференций, налаживание обменов сотрудниками университетов и укрепление прямых контактов между исследователями, а также сотрудничество в других научных областях.