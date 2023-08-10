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Питерец.ру » Общество » В Петербурге открылся Китайский визовый центр

В Петербурге открылся Китайский визовый центр

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В Санкт‑Петербурге прошла церемония открытия Китайского визового центра.

8 августа в Санкт‑Петербурге прошла церемония открытия Китайского визового центра. Он станет уполномоченной генконсульством Китая организацией на прием документов для оформления виз в городе на Неве. Центр находится в здании многофункционального комплекса на Литейном проспекте, 26 А.

«Туризм – это один из показателей налаженного двустороннего движения, и наши туркомпании очень активно взаимодействуют с коллегами из КНР. Мы пережили непростые для индустрии путешествий годы, но этот период не прошел напрасно – мы нашли новые формы работы, составили новые маршруты. Открытие Китайского визового центра в Санкт‑Петербурге поможет реализовать отложенный спрос на путешествия, накопившейся в мире за время пандемии», – отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Сергей Корнеев.

По словам заместителя Генерального консула Китайской Народной Республики Чжан Сяо Цинь, в последние годы под руководством глав двух государства китайско-российские отношения теплеют, растет количество людей, путешествующих между двумя странами: «Санкт‑Петербург является вторым по величине городом в России. Практическое сотрудничество между Северо-Западным федеральным округом, в котором он расположен, и провинциями, городами Китая в различных областях непрерывно углубляется».

На открытии выступил с речью заместитель представителя Министерства иностранных дел России в Санкт‑Петербурге Владимир Алимов. По его словам, открытие визового центра Китая в Северной столице послужит укреплению китайско-российского сотрудничества и приведет к росту турпотока обеих стран.

Кроме того, восстанавливается прямое авиасообщение с Китаем. В Санкт‑Петербург прилетают самолеты из Пекина, Шанхая и Ченду.

До пандемии Россия принимала как самостоятельных гостей из КНР, так и организованные тургруппы от пяти до 50 человек. В 2019 году Санкт‑Петербург посетила 951 тысяча китайских туристов. Из них 304 тысячи путешественников прибыли в рамках соглашения между Правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики о безвизовых групповых турпоездках от 29 февраля 2000 года.

В 2023 году Россия вошла в тестовый список государств для групповых поездок туристов из Поднебесной. Для привлечения гостей из Китая Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга, Городское туристско-информационное бюро и Конгрессно-выставочное бюро совместно с представителями индустрии гостеприимства ведут масштабную информационную кампанию «Добро пожаловать в Санкт‑Петербург!». В частности, в начале мая в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне прошли выездные презентации, на которых представителям турсферы Китая рассказали о возможностях для путешествий в Северную столицу.

Напомним, что 1 августа 2023 года Министерство экономического развития России объявило о запуске безвизового туристского обмена с Китаем для организованных групп.

Начиная с 9 августа туристы, желающие получить визы в КНР, Гонконг и Макао, могут подавать свои заявки в Санкт‑Петербургский китайский визовый сервисный центр. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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