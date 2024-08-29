В связи с окончанием ремонтных работ с 29 августа туристический трамвай возвращается на свою постоянную трассу.

Туристический трамвай следует:

Т1 (от места посадки в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ): Средний пр. В.О., 77 - Кадетская линия - Тучков мост - пр. Добролюбова - Кронверкский пр. - ул. Куйбышева - Сампсониевский мост - Боткинская ул. - ул. Академика Лебедева - Литейный мост - Литейный пр. - Инженерная ул. - Садовая ул. - Троицкий мост - Кронверкский пр. - пр. Добролюбова - Тучков мост - 1-я линия В.О. - Средний пр. В.О., 77.