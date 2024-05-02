С 4 мая первый туристический трамвай возвращается на постоянную трассу

С 4 мая в связи с окончанием ремонта трамвайных путей посадка на туристический трамвай будет осуществляться в стандартном режиме по адресу: Средний пр. В.О., д. 77 (Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ). Туристический трамвай возвращается на свою постоянную трассу.

Трасса маршрута «Первый туристический» (от места посадки в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ): Средний пр. - Кадетская линия - Тучков мост - пр. Добролюбова - Кронверкский пр. - ул. Куйбышева - Сампсониевский мост - Боткинская ул. - ул. Академика Лебедева - Литейный мост - Литейный пр. - Инженерная ул. - Садовая ул. - Троицкий мост - Кронверкский про. - по.Добролюбова - Тучков мост - 1-я линия В.О. - Средний пр.

Маршрут трамвая «Первый туристический» является регулярным и работает ежедневно вне зависимости от графика работы Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ.

Начало рейсов: в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00.

Расчетное время поездки – 1,5 часа.

Билеты на туристический трамвай приобретаются заранее и только онлайн: https://tm.electrotrans.spb.ru