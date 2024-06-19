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Питерец.ру » Общество » В Петербурге туристический трамвай изменит трассу и место посадки

В Петербурге туристический трамвай изменит трассу и место посадки

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Горэлектротранс
С 22 июня и до конца месяца туристический трамвай изменит трассу и место посадки

С 22 по 30 июня в связи с проведением ремонтных работ и закрытием Троицкого моста изменятся место посадки и маршрут движения Туристического трамвая (Т1). На период действия изменений посадка на трамвай маршрута «Первый туристический» будет осуществляться на Большой Посадской ул., д. 24/2.

С 22 по 30 июня:

Маршрут следования туристического трамвая:

Большая Посадская ул., д.24/2 - ул. Чапаева - Сампсониевский мост –. Академика Лебедева ул. - Литейный мост – Литейный пр. – Инженерная ул. – Садовая ул. – пл. Тургенева

Обратный маршрут следования:

пл. Тургенева - Садовая ул. - Инженерная ул.- Литейный пр. – ул. Академика Лебедева - Литейный мост - Лесной проспект - Гренадерская ул. - Гренадерский мост

Высадка пассажиров будет производиться на Большой Монетной ул.

Продолжительность поездки составит 1 час 40 минут.

21 июня, вечерний рейс на 19:00:

Отдельно обращаем внимание пассажиров рейса на 19:00 21 июня.

Высадка пассажиров данного вечернего рейса будет производиться на ул. Чапаева.

Туристический трамвай ежедневно совершает по 4 рейса: в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Билеты на туристический трамвай приобретаются заранее и только онлайн: https://tm.electrotrans.spb.ru

Источник: Горэлектротранс
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