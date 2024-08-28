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Питерец.ру » Общество » Побит рекорд по угону авто

Побит рекорд по угону авто

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57
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
78.ru
В Северной столице угнали очень дорогую иномарку

Случаи, когда в Петербурге угоняют автомобиль, к сожалению – не редкость. Находятся желающие присвоить себе чужое имущество, которые воплощают этот коварный замысле. Причем иногда похищают очень дорогие машины.

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб установлен рекорд по угону автомобилей. Речь идет о высокой стоимости похищенной машины. Злоумышленник угнал автомобиль «Лексус LX 570», который продавался за 22 млн. руб.

Машина была на комиссии в дилерском центре. Ее угнали со стоянки на ул. Шереметьевской. Поиск этого «Лексуса» усложняется тем, что в нем отсутствуют допсистемы слежения. В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства происшедшего.

Прежний рекорд по сумме угнанного авто составлял 19 млн. руб. В начале месяца у одного предпринимателя похитили его Range Rover.

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