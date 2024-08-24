Власти стоят за сбоями в мессенджерах – правда или фейк?

«Питерец.ру» сообщает, что в ряде Телеграмм-каналов СПб появилась информация о влиянии российских властей на работу мессенджеров Telegram и WhatsApp. Дескать, возникающие сбои стали следствием определенных действий государственных структур. Но так ли это на самом деле?

Оказалась, что распространяемая информация является фейковой. Власти РФ не имеют какого-либо отношения к проблемам Telegram и WhatsApp – сбои возникают по иным причинам. Скорее всего, дело в DDos-атаках, которым оказались подвержены данные сервисы.

Кстати, на массовые сбои Телеграмма и Ватсапа жаловались не только в России. Подобные проблемы также выявлены в Казахстане и Финляндии. Кроме того, со сбоями в работе мессенджеров пользователи Петербурга и РФ сталкивались и ранее.