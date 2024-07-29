Мессенджеры уязвимы перед хакерами

Российские пользователи считают, что при выборе корпоративного мессенджера в первую очередь необходимо учитывать его безопасность и конфиденциальность, следует из данных опросного исследования компании «Битрикс 24», которые приводят «Известия». При этом 75% опрошенных сотрудников отметили, что им удобнее работать в едином пространстве, такой подход повышает эффективность при работе с большим количеством клиентов.
Отечественные работодатели не против того, чтобы их сотрудники использовали мессенджеры. Так считают 87% опрошенных респондентов из числа руководителей. Однако 67% респондентов заявили, что в своей работе хотели бы использовать корпоративные сервисы коммуникации, это позволит обеспечить конфиденциальность и безопасность данных.
Самыми популярными мессенджерами у сотрудников российских компаний все еще остаются продукты иностранных компаний. Так, Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена на территории России) пользуются 75% респондентов.
В последнее время именно мессенджеры стали инструментом осуществления большинства кибератак, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Немкин пояснил, что использование неспециализированных мессенджеров в рабочих целях - не самое оправданное решение.
По словам Немкина, уровень защиты специализированных корпоративных решений существенно выше.
В России уже созданы продукты в области корпоративной коммуникации. «При этом большая часть из них функционирует в рамках экосистем. Например, пользователям предлагается не только мессенджер, но и сервис видеосвязи, офисные редакторы и облачные сервисы. Такой подход развивают, например, Яндекс и VK. Компаниям, которые заинтересованы в своей информационной безопасности, я крайне рекомендовал бы использовать только специализированные решения», – подчеркнул депутат.