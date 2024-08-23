Школьница переборщила с успокоительным

Подростки часто сталкиваются со стрессом. Он может быть вызван учебой и другими причинами. В каких-то случаях ребятам удается сплавляться самостоятельно, но иногда приходится прибегать к помощи лекарств. Только вот принимать их нужно по рекомендации врачей. Иначе это может привести к весьма печальным последствиям.

«Питерец.ру» сообщает, что 15-летняя гимназистка нашла дома успокоительное и решила принять это лекарство для борьбы со стрессом. Она захотела достичь быстрого эффекта и выпила побольше таблеток.

Однако школьница почувствовала себя плохо, испугалась и вызвала врача. В итоге юную петербуженку срочно госпитализировали. Причем состояние оказалось тяжелым, из-за чего девочку пришлось положить в реанимацию.