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Питерец.ру » Общество » Что с онкозаболеваниями в СПб?

Что с онкозаболеваниями в СПб?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
oncology-spb.ru
В Петербурге почти 175 тыс. человек с онкологическими заболеваниями

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас в Петербурге примерно 174,5 тыс. человек с онкозаболеваниями. Причем за последний год количество новых случаев увеличилось почти на 29 тыс.

Однако эксперты видят в этом росте положительный момент. Высокое число новых случаев онкологии показывает степень выявляемости заболеваний данной группы. Также специалисты отмечают, что число опухолей всегда больше количества больных, поскольку у одного пациента может быть несколько новообразований.

Для рака характерно скрытое течение. Если брать ситуацию в мире, то наиболее низкая степень выявляемости таких заболеваний наблюдается в Африке. В РФ же она гораздо выше.

Что касается Северной столицы, то благодаря новейшему оборудованию, рост выявляемости онкологии на ранней стадии заметно повысился. Например, в 2023 года он составил 60%.

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