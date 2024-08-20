Что с онкозаболеваниями в СПб?

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас в Петербурге примерно 174,5 тыс. человек с онкозаболеваниями. Причем за последний год количество новых случаев увеличилось почти на 29 тыс.

Однако эксперты видят в этом росте положительный момент. Высокое число новых случаев онкологии показывает степень выявляемости заболеваний данной группы. Также специалисты отмечают, что число опухолей всегда больше количества больных, поскольку у одного пациента может быть несколько новообразований.

Для рака характерно скрытое течение. Если брать ситуацию в мире, то наиболее низкая степень выявляемости таких заболеваний наблюдается в Африке. В РФ же она гораздо выше.

Что касается Северной столицы, то благодаря новейшему оборудованию, рост выявляемости онкологии на ранней стадии заметно повысился. Например, в 2023 года он составил 60%.