Какими онкозаболеваниями страдают петербуржцы?

«Питерец.ру» сообщает, что онколог Эльдар Топузов рассказал о наиболее распространенных формах рака в Северной столице. По словам этого специалиста, у петербуржцев чаще всего находят опухоли кожи или легкого. Женщины же обычно заболевают раком груди, шейки матки, толстой кишки или желудка.

Топузов отметил, что, благодаря пандемии, некоторые виды онкозаболеваний были выявлены на ранней стадии. Во время волн ковида многим петербуржцам делали КТ, из-за чего случайно находили рак. В итоге это позитивно повлияло на лечение таких больных.

Онколог Михаил Кутушов высказался о профилактике раковых заболеваний. Он подчеркнул важность правильного приема пищи. По его мнению, нужно употреблять продукты, которые выводят из организма токсины и тяжелые металлы. Для этого лучше есть на завтрак яблоки и авокадо.