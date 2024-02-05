ента новостей

10:01
В Бокситогорске 4-летний мальчик выпал из окна
09:48
Роскомнадзор будет фильтровать реестр провайдеров хостинга
09:18
Какими онкозаболеваниями страдают петербуржцы?
08:30
Продается клуб «Грибоедов»
02:00
Сенсация от волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга – победа в Москве над «Динамо»
21:54
«Ленинградка» уступила в пяти сетах лидеру волейбольной Суперлиги – московскому «Динамо», при этом Чернова превзошла по результативности Гончарову
21:25
«Салават Юлаев» проиграл СКА со счётом 3:4, шайбы в составе петербуржцев забросили Зыков, Глотов, Толчинский и Воробьёв
13:34
Пенсионерка из Шлиссельбурга перевела мошенникам более 4,7 млн рублей
13:30
В Луге задержали грабителя, похитившего мобильный телефон у женщины
13:24
В Кировске задержали подозреваемого в поножовщине в кафе
13:19
В Калининском районе задержали подозреваемого в хищении автомобиля
13:04
В Невском районе задержали поджигателя двери в подъезде
12:39
В ночном клубе "Фабрика" на Заневском проспекте девушка ударила своего оппонента стаканом в глаз
12:28
В Петербурге в ресторане 36-летнего мужчину ударили бутылкой по голове
00:47
«Омские Крылья» четырежды пропустили в матче с петербургских хоккейным «Динамо», который команда Владимира Крикунова выиграла 4:1
22:19
Олег Согрин нанёс страшный удар по самолюбию «Динамо-ЛО»: выезд в Новокуйбышевск обернулся для команды Александра Климкина поражением 1–3
14:11
В Ленобласти 16-летний подросток ограбил мужчину на улице в Луге
14:01
В Ленобласти задержали грабителя продмага на проспекте Луначарского
13:52
В Приморском районе задержали подозреваемого в грабеже на аллее Поликарпова
13:44
В Пушкине должник встретил приставов с ружьем
10:08
Каковы планы по развитию Петербурга?
09:40
Побит рекорд по продажам новостроек в Ленобласти
01:26
Фигурист Владислав Дикиджи, на которого напали с ножом в петербургском метро, уже опубликовал успокаивающее видео
00:34
Суперматч в КХЛ между ЦСКА и СКА завершился победой команды Романа Ротенберга: автором победной шайбы стал Артём Земчёнок
18:13
Цифровая выставка «Просвещение: большие перемены»
15:15
Выставка «Просвещение. Большие перемены»
14:52
В Петербурге «Здание Английского собрания» признано региональным памятником
14:44
В Петербурге провели памятную акцию «Знамёна Победы»
14:32
В Ленобласти пройдет зимний фестиваль
12:03
Выставка Надежды Камышовой «Из Республики Коми на берега Невы»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Какими онкозаболеваниями страдают петербуржцы?

Какими онкозаболеваниями страдают петербуржцы?

0
24
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Какими онкозаболеваниями страдают петербуржцы?

«Питерец.ру» сообщает, что онколог Эльдар Топузов рассказал о наиболее распространенных формах рака в Северной столице. По словам этого специалиста, у петербуржцев чаще всего находят опухоли кожи или легкого. Женщины же обычно заболевают раком груди, шейки матки, толстой кишки или желудка.

Топузов отметил, что, благодаря пандемии, некоторые виды онкозаболеваний были выявлены на ранней стадии. Во время волн ковида многим петербуржцам делали КТ, из-за чего случайно находили рак. В итоге это позитивно повлияло на лечение таких больных.

Онколог Михаил Кутушов высказался о профилактике раковых заболеваний. Он подчеркнул важность правильного приема пищи. По его мнению, нужно употреблять продукты, которые выводят из организма токсины и тяжелые металлы. Для этого лучше есть на завтрак яблоки и авокадо.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-08-2021, 11:03
Какие продукты провоцируют рак толстой кишки?
6-04-2023, 09:22
Когда сможем побеждать рак
18-01-2023, 09:19
Активно борются с раком
16-11-2023, 02:18
Как колоноскопия становится оптимальным решением для вашего организма
2-07-2022, 13:00
Что на завтрак
21-01-2022, 08:47
Что употреблять на ночь

Происшествия на дорогах

0
199
2-02-2024, 10:36
В Колпино пенсионер на иномарке сбил 16-летнюю девушку
0
262
1-02-2024, 16:03
На Благодатной улице иномарка сбила женщину на переходе
0
237
1-02-2024, 11:53
В Петербурге водитель «Киа Рио» пострадал в лобовом столкновении с автобусом
0
285
31-01-2024, 16:06
На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке погибла при столкновении с «КАМАЗом»
Наверх