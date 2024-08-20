Прививайся, если хочешь быть здоров!

Грипп – одно из наиболее опасных заболеваний в мире. Если оно приобретает тяжелую форму, пациент сталкивается с серьезными последствиями. В некоторых случаях грипп и вовсе приводит к летальному исходу. Поэтому в большинстве стран уделяют огромное внимание профилактике и лечению данного заболевания.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице началась прививочная кампания от этого недуга. Каждый желающий может вакцинироваться от гриппа. Для этого предусмотрены специальные кабинеты в поликлиниках. Также будут действовать мобильные прививочные пункты, которые оборудуют возле станций метро.

Прививочная кампания продлится до декабря. Власти намерены вакцинировать 3,4 млн. человек. На этот раз план увеличен на 200 тыс.