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Питерец.ру » Общество » Прививайся, если хочешь быть здоров!

Прививайся, если хочешь быть здоров!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kamgov.ru
В Петербурге началась прививочная кампания от гриппа

Грипп – одно из наиболее опасных заболеваний в мире. Если оно приобретает тяжелую форму, пациент сталкивается с серьезными последствиями. В некоторых случаях грипп и вовсе приводит к летальному исходу. Поэтому в большинстве стран уделяют огромное внимание профилактике и лечению данного заболевания.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице началась прививочная кампания от этого недуга. Каждый желающий может вакцинироваться от гриппа. Для этого предусмотрены специальные кабинеты в поликлиниках. Также будут действовать мобильные прививочные пункты, которые оборудуют возле станций метро.

Прививочная кампания продлится до декабря. Власти намерены вакцинировать 3,4 млн. человек. На этот раз план увеличен на 200 тыс.

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