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Питерец.ру » Общество » Не забывайте про грипп

Не забывайте про грипп

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.kp.ru
В Петербурге начинают делать прививки от гриппа

Вакцинация от коронавируса идет в нашей стране активными темпами. Многие люди прививаются от этого опасного вируса. Кто-то воздерживается от таких прививок, поскольку не доверяет столь быстро разработанным вакцинам.

Но во всей этой истории с ковидом нельзя забывать и про другие заболевания. В частности, в Петербурге начинается другая прививочная кампания. Речь идет о традиционной профилактике гриппа, к которой прибегают каждый сезон.

«Питерец.ру» сообщает, что прививку от гриппа можно будет сделать не только в медицинском учреждении. В городе будут работать специальные передвижные пункты. Так что жители Петербурга смогут привиться у ст. метро.

Если человек привился от коронавируса, то пройти вакцинацию от гриппа можно будет не ранее чем через 30 дней. Между этими прививками должен быть этот временной промежуток. Это касается и тех случаев, когда сначала прививаются от гриппа, а потом от ковида.

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