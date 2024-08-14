Закрытие трамвайного движения на улице Дыбенко

В связи с ремонтом трамвайных путей 20 августа и 21 августа, ежедневно, с 10:00 до 15:00, закрывается трамвайное движение по улице Дыбенко у выезда с конечной станции «Река Оккервиль» в сторону Дальневосточного проспекта.

Трамваи следуют:

№ 7: от к/ст «Проспект Солидарности» по пр. Солидарности, ул. Коллонтай, Дальневосточному пр., Народной ул. и по действующей трассе до к/ст «Малая Охта». В обратном направлении движение осуществляется по действующей трассе.

№ 23: от к/ст «Проспект Солидарности» по пр. Солидарности, ул. Коллонтай, Дальневосточному пр., Новочеркасскому пр. до к/ст «Заневский проспект». В обратном направлении движение осуществляется по действующей трассе.

№ 27: от к/ст «Станция метро «Рыбацкое» по действующей трассе до ул. Дыбенко, далее по ул. Дыбенко до к/ст «Река Оккервиль». В обратном направлении движение осуществляется по действующей трассе.

№ 65: от к/ст «Река Оккервиль» по действующей трассе до к/ст «Невский завод». В обратном направлении: от к/ст «Невский завод» по действующей трассе до ул. Коллонтай, далее по Дальневосточному пр., ул. Дыбенко до к/ст «Река Оккервиль».