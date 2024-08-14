ента новостей

14:17
В СПб увеличили выплаты при ЧС
13:53
Закрытие трамвайного движения на улице Дыбенко
13:46
Идея была гениальной, но незаконной
12:00
Съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе полностью перекроют
11:57
Ладожский мост будет разведен для прохода барже-буксирного состава «Ваня Коммунист»
11:55
В центре Петербурга в ДТП с «Мерседесом» тяжело пострадал мотоциклист
11:48
В Пикалево задержали подозреваемый в грабеже
11:04
На Мурманском шоссе задержали гостя из Мурманска с крупной партией наркотиков
10:57
В Новосаратовке застрелили гражданина Азербайджана
10:45
В Невском районе «Матиз» сбил 15-летнего велосипедиста
10:38
В Петербурге поймали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки с Учительской улицы
10:31
В Невском районе поймали поджигателя автомобилей
10:26
В центре Петербурга задержан подозреваемый в разбое на Загородном проспекте
09:18
В Приморском районе мужчина на электровелосипеде сбил 5-летнюю девочку
09:11
Беглов встретился с мульманами
08:47
Фальшивых денег стало меньше
02:38
«Зенит» подписал контракт с загадочным словенцем Дркушичем, а двух своих игроков может отдать в аренду: Сутормина – в «Ростов», а Коваленко в «Оренбург»
23:35
На трассе «Кола» водитель иномарки погиб в ДТП с автомобилем скорой помощи
18:18
Международный кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская»
16:20
В Петербурге начал работу Центр женского здоровья
15:37
На трассе А-120 в Ленобласти полностью перекроют движение железнодорожном переезде
15:35
В Ленобласти Ладожкий мост разведут для прохода вниз по реке парусно-моторной яхты «Мария»
15:21
В Красном Селе автобус сбил пенсионерку
12:58
В Кировске поймали поджигателя автомобиля
12:02
На проспекте Ветеранов мужчина вытолкнул жену из окна
11:28
В Петербурге полицейские провели рейд на оптовых рынках
11:10
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «Ваня Коммунист»
10:48
Спрос на судостроителей вырос
10:23
Петербуржцы переключились на VK видео
10:02
Проведен рейд на оптовых рынках
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Закрытие трамвайного движения на улице Дыбенко

Закрытие трамвайного движения на улице Дыбенко

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
В связи с ремонтом трамвайных путей 20 августа и 21 августа закрывается трамвайное движение по улице Дыбенко

В связи с ремонтом трамвайных путей 20 августа и 21 августа, ежедневно, с 10:00 до 15:00, закрывается трамвайное движение по улице Дыбенко у выезда с конечной станции «Река Оккервиль» в сторону Дальневосточного проспекта.

Трамваи следуют:

№ 7: от к/ст «Проспект Солидарности» по пр. Солидарности, ул. Коллонтай, Дальневосточному пр., Народной ул. и по действующей трассе до к/ст «Малая Охта». В обратном направлении движение осуществляется по действующей трассе.

№ 23: от к/ст «Проспект Солидарности» по пр. Солидарности, ул. Коллонтай, Дальневосточному пр., Новочеркасскому пр. до к/ст «Заневский проспект». В обратном направлении движение осуществляется по действующей трассе.

№ 27: от к/ст «Станция метро «Рыбацкое» по действующей трассе до ул. Дыбенко, далее по ул. Дыбенко до к/ст «Река Оккервиль». В обратном направлении движение осуществляется по действующей трассе.

№ 65: от к/ст «Река Оккервиль» по действующей трассе до к/ст «Невский завод». В обратном направлении: от к/ст «Невский завод» по действующей трассе до ул. Коллонтай, далее по Дальневосточному пр., ул. Дыбенко до к/ст «Река Оккервиль».

Источник: Горэлектротранс
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-07-2024, 11:23
Закрытие трамвайного движения по Володарскому мосту
11-04-2024, 15:42
Закрытие троллейбусного движения по Садовой улице
30-05-2024, 09:31
Закрытие троллейбусного движения в центре Петербурга
18-06-2024, 16:25
Закрытие трамвайного движения по мосту А. Невского
4-06-2024, 12:36
Закрытие трамвайного движения по ул. Марата
29-05-2024, 14:38
Закрытие трамвайного движения по мосту Александра Невского

Происшествия на дорогах

0
54
Сегодня, 11:55
В центре Петербурга в ДТП с «Мерседесом» тяжело пострадал мотоциклист
0
57
Сегодня, 10:45
В Невском районе «Матиз» сбил 15-летнего велосипедиста
0
58
Сегодня, 09:18
В Приморском районе мужчина на электровелосипеде сбил 5-летнюю девочку
0
107
Вчера, 23:35
На трассе «Кола» водитель иномарки погиб в ДТП с автомобилем скорой помощи
Наверх