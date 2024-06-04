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Питерец.ру » Общество » Закрытие трамвайного движения по ул. Марата

Закрытие трамвайного движения по ул. Марата

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Опубликовал: Вадик Котов
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Горэлектротранс
В связи с дорожными работами с 9 июня по 14 июня, ежедневно, с 09:30 до 17:30 закрывается трамвайное движение по улице Марата

В связи с дорожными работами с 9 июня по 14 июня, ежедневно, с 09:30 до 17:30 закрывается трамвайное движение по улице Марата в одном направлении от Звенигородской улицы до Социалистической улицы.

Трамваи следуют:

№ 16: от к/ст «Карбюраторный завод» по действующей трассе до к/ст «Площадь Стачек». В обратном направлении: от к/ст «Площадь Стачек» по действующей трассе до Лермонтовского пр., далее по Садовой ул., Инженерной ул., ул. Белинского, Литейному пр., Владимирскому пр., Колокольной ул., ул. Марата, Свечному пер., Лиговскому пр., далее по действующей трассе до к/ст «Карбюраторный завод».

Источник: Горэлектротранс
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