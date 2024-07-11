Закрытие трамвайного движения по Володарскому мосту

В связи с дорожными работами в зоне трамвайных путей с 05:00 14 июля до 02:00 22 июля закрывается трамвайное движение по Володарскому мосту.

Трамваи следуют:

№ 7: от к/ст «Проспект Солидарности» по пр. Солидарности, ул.Дыбенко, Дальневосточному пр. до к/ст «Народная улица»;

№ 23: движение закрыто;

№ 27: от к/ст «Река Оккервиль» по ул. Дыбенко, пр. Солидарности, ул. Коллонтай, Дальневосточному пр., Новочеркасскому пр., Заневскому пр., мосту Александра Невского, Амбарной ул., Херсонской ул., Синопской наб., пр. Обуховской Обороны, ул.Грибакиных, ул. Бабушкина, Рабфаковской ул., пр. ОбуховскойОбороны, Шлиссельбургскому пр., Прибрежной ул. до к/ст «Станция метро «Рыбацкое»;

№ 39: от к/ст «Проспект Солидарности» по пр. Солидарности, ул.Дыбенко, Дальневосточному пр., Новочеркасскому пр., Заневскомупр., мосту Александра Невского, Амбарной ул., Херсонской ул., Исполкомской ул., пр. Бакунина (обратно: по Перекупному пер., Херсонской ул.) до к/ст «Перекупной переулок»;

№ 65: от к/ст «Река Оккервиль» по ул. Дыбенко, пр. Солидарности, ул. Коллонтай, Дальневосточному пр. до к/ст «Народная улица».