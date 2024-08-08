Александр Ревва не приедет

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице не состоится концерт комика Александра Реввы. Об этом сообщили в группе концертного зала Roof Place, причем причина отмены данного мероприятия не объясняется.

Однако предположительно, поводом для этого могли стать политические причины. Ревва не поддерживает СВО, о чем заявлял в социальных сетях, пусть потом и удалил этот пост. Также юморист дружит с президентом Украины Владимиром Зеленским – по крайней мере, имеет хорошие отношения с ним.

Логично, что в такой ситуации деятельность господина Реввы в нашей стране несколько ограничена, а какие-то возможности для заработка перекрываются. Но не исключено, что концерт отменен и по какой-то другой причине.