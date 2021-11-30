Руслан Белый не смог выступить

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице должен был выступить известный юморист Руслан Белый. Однако этот концерт пришлось отменить. Причем в согласовании данного мероприятия не отказывали.

Все оказалось гораздо проще. У организатора концерта не оказалось QR-кода, подтверждающего готовность выполнения всех антиковидных мер. Так что согласованный ранее концерт пришлось отменять.

Это новая реальность, с которой приходится сталкиваться известным людям и организаторам их выступлений. В каких-то случаях мероприятия сложно согласовывать. В других – приходится отменять даже согласованные.

Но правила одинаковы для всех – с ними приходится считаться, даже если ты Белый. К сожалению, юморист и его команда пострадали от системы QR-кодов. Комик хотел приехать, чтобы эффектно шутить. Но вместо этого в Петербурге пошутили над ним.