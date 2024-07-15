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Питерец.ру » Общество » Ожидается грибной год

Ожидается грибной год

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
piter-news.net
Синоптики предсказывают год с большим урожаем грибов

«Питерец.ру» сообщает, что в последнюю неделю в лесах Петербурга стали находить грибы. Причем их появилось немалое количество – раньше грибы встречались штучно, сейчас эта ситуация изменилась.

По мнению главного синоптика СПб Александра Колесова, этот год станет урожайным для грибов. По крайней мере, сезон должен отличаться от предыдущего – причиной тому подходящая погода.

В СПб и Ленобласти очень тепло, при этой было много дождей и отсутствовала весенняя засуха. Такие условия отлично подходят для роста грибов. Причем это характерно для всех районов области.

Колесов поделился этими соображениями в своем Телеграмм-канале. Еще он разместил там фотографии со своей «добычей» – синоптик смог набрать два ведра лисичек.

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