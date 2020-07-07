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Питерец.ру » Общество » Правила грибника

Правила грибника

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Петербуржцам рассказали, как нужно осуществлять сбор грибов

«Питерец.ру» сообщает, что специалисты дали советы относительно выбора и использования грибов. По словам экспертов, грибы нельзя складывать в ведра, пакеты и мешки. Так продукт слишком быстро портится. Также нельзя собирать незнакомые, старые и испорченные грибы. Запрещается пробовать грибы во время сбора, поскольку это очень опасно. Обрабатывать продукт следует сразу же – в день сбора. Откладывать этот процесс на следующий день нельзя.

Для хранения грибов требуется теплая среда. Если вы собрались мариновать и солить их, то не нужно выбирать для этого оцинкованную или глиняную посуду. Перед приготовлением грибы нужно отварить в течение 10 минут, затем отвар необходимо слить. Далее грибы следует промыть и приготовить любым способом.

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