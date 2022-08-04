Почему мало грибов?

«Питерец.ру» обращает внимание, что в лесах Ленобласти мало грибов. Например, в Ломоносовском р-не находят преимущественно лисички. Иногда попадаются белые грибы. Остальные же встречаются там гораздо реже.

Синоптик Колесов считает, что искать причину в погоде не стоит. Лето выдалось таким же теплым и дождливым, как обычно. Поэтому климатических предпосылок для «грибного неурожая» вроде бы нет. Колесов высказал предположение, что лес просто отдыхает. До этого было два грибных лета подряд, а теперь наступило затишье.

Если же вы собрались за грибами и ягодами, не забывайте про меры предосторожности. Биолог Павел Глазков рекомендует обязательно брать с собой телефон и беспроводную зарядку. Иначе вы не сможете позвать на помощь, если вдруг потеряетесь в лесу.