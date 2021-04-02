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Питерец.ру » Общество » Им можно на больничный

Им можно на больничный

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
pixabay.com
Работающие пенсионеры старше 65 лет могут уйти на больничный

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице продолжают оставаться ограничения для пенсионеров старше 65 лет. Работающие граждане данной возрастной группы должны осуществлять эту деятельность дистанционно. Если же у кого-то нет такой физической возможности, то этот человек может уйти на больничный до 1 мая.

Однако из данного правила есть исключения. Это педагоги, медики, а также люди, работающие в сфере транспорта и торговли. Еще ограничения не распространяются на пенсионеров, кому критически важно быть на рабочем месте.

Для получения больничного здоровым пенсионерам старше 65 лет не потребуется обращаться в медицинское учреждение. По крайней мере, об этом сообщили в Фонде социального страхования.

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